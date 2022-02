Les pronos hippiques du lundi 7 février 2022

Le Quinté+ du lundi 7 février est programmé sur l’hippodrome de Vincennes dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 7 FEVRIER

Mathieu Zaccagnini

12 Kennedy (Favori)

Le favori de Mathieu Zaccagnini est le 12 Kennedy. Il a dominé de redoutables rivaux et il possède le meilleur chrono sur ce parcours.

9 For Ever Mix (Outsider)

Son outsider est le 9 For Ever Mix. Il réalise un excellent meeting hivernal et il possède de solides références à ce niveau.

Lionel Charbonnier

8 Filhio de Lou

Lionel Charbonnier pense que le 8 Filhio de Lou peut remporter cette compétition à l'issue d'une bonne course.





LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Vincennes) - Course 7 : 10 Gently de Muze

Il réalise un meeting exceptionnel et il évolue sur son parcours de prédilection.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Vincennes) - Course 3 : 2 Jewel Cash

Il vient de s'imposer dans un bon style et il possède une belle marge de progression.

Le Quinté en vidéo

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport