Les pronos hippiques du mardi 14 mars 203

Le Quinté+ du mardi 14 mars est programmé sur l’hippodrome de Laval dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 14 MARS

Frédéric Kita

9 Have a Dream (FAVORI)

Le favori de Frédéric Kita est le 9 Have a Dream, qui revient en belle forme et bénéficie d'un superbe engagement.

7 Halicia Bella (OUTSIDER)

Son outsider est le 7 Halicia Bella, déferrée des quatre pieds après une course de rentrée et apte à refaire parler d'elle.

Lionel Charbonnier

6 Type A.

Lionel Charbonnier se médie du 6 Type A., qui débute en France mais est entraîné par Jean-Michel Bazire.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Laval) - Course 8 : 12 Guardia

Elle marche sur l'eau actuellement et elle affronte une opposition à sa portée.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Laval) - Course 5 : 12 Imoko Madrik

Plus riche de l'épreuve et une nouvelle fois pieds nus, il doit se mettre en évidence dans cette course.

