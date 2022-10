Les pronos hippiques du mardi 18 octobre 2022

Le Quinté+ du mardi 18 octobre est programmé sur l’hippodrome de Vincennes dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 18 OCTOBRE

Mathieu Zaccagnini

13 Rackham (FAVORI)

Il possède de la vitesse et il a évolué dans des épreuves plus relevées. On y croit.

16 Armour As (OUTSIDER)

Il se met régulièrement au galop mais il possède la qualité nécessaire pour briller en pareille société. Tout sera donc une question de sagesse. On tente le coup.

Lionel Charbonnier

4 Espoir du Noyer

Lionel Charbonnier pense que le 4 Espoir du Noyer doit jouer les premiers rôles. Il a en effet décroché un bon numéro derrière la voiture et il fait preuve d'une belle régularité en compétition.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Vincennes) - Course 5 : 13 Isyboy de Cinglais

Il a été remarqué dernièrement et sera déferré des postérieurs cette fois-ci. C'est un bel engagement.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Vincennes) - Course 6 : 9 Jazz de Pervenche

Il avait encore des ressources au moment de sa faute dernièrement. On le reprend en confiance.

Le Quinté en vidéo

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport