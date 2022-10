Les pronos hippiques du mardi 1er novembre 2022

Le Quinté+ du mardi 1er novembre est programmé sur l’hippodrome de Laval dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 1er OCTOBRE

Mathieu Zaccagnini

6 Bordeaux S. (FAVORI)

Il revient dans sa discipline de prédilection et il possède le meilleur chrono sur cette distance. Tous les feux sont au vert.

5 Sahara Jaeburn (OUTSIDER)

Il se met régulièrement au galop mais il possède la qualité nécessaire pour briller en pareille société. S'il se montre sage, c'est un bon candidat au podium.

Lionel Charbonnier

Lionel Charbonnier pense que le 1 Rackham doit viser la victoire dans cette course. Il a montré de la qualité en Scandinavie et il a joué de malchance en dernier lieu dans un lot similaire.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Laval) - Course 7 : 10 Impérial Mabon

Véritable métronome et affrontant une opposition dans ses cordes, il s'annonce redoutable pour la palme.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Laval) - Course 6 : 11 Hirondelle du Rib

Elle rend 50 mètres mais elle a réussi au plus haut niveau et elle vaut une telle épreuve. Elle trouve une belle opportunité pour se réhabiliter dans cette course.

Le Quinté en vidéo

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport