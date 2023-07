Les pronos hippiques du mardi 25 juillet 2023

Le Quinté+ du mardi 25 juillet est programmé sur l’hippodrome de Dieppe dans la discipline du plat. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 25 JUILLET

Dimitri Blanleuil

15 Looking At Me (FAVORITE)

Elle tourne autour du pot depuis plusieurs semaines et ne devrait pas être loin de la vérité dans cette épreuve.

7 After The Rain (OUTSIDER)

Elle a été malchanceuse dernièrement et vaut bien mieux que son classement final. A reprendre.

Lionel Charbonnier

6 Tollevast

Lionel Charbonnier apprécie le 6 Tollevast qui vient de montrer un regain de forme et qui peut bien faire à ce niveau.



LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Dieppe) - Course 1 : 1 Kalbiyann

Il a toujours bien fait depuis le début de sa carrière et il dépend d'une écurie redoutable. Tous les feux sont au vert.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Dieppe) - Course 6 : 9 Costa Edita

Régulière et très à l'aise à ce niveau, elle doit viser la palme.

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport