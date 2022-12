Les pronos hippiques du mardi 27 décembre 2022

Le Quinté+ du mardi 27 décembre est programmé sur l’hippodrome de Vincennes dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 27 DECEMBRE

Mathieu Zaccagnini

2 Hold Up du Digeon (FAVORI)

Il est bien engagé derrière l'autostart il aligne les bonnes performances depuis le début de l'année. Il doit viser la victoire.

7 Générous Charm (OUTSIDER)

Il s'élance en première ligne et il connait une belle réussite actuellement. Il doit se mettre en évidence.

Lionel Charbonnier

Lionel Charbonnier pense que le 13 Have Seven est une priorité dans cette course. Il est au top actuellement et il se présente une nouvelle fois pieds nus.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Vincennes) - Course 2 : 13 Jovial Haufor

Il aurait sûrement gagné s'il n'avait pas penché sur sa droite dernièrement. Il est proche de sa course.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Vincennes) - Course 5 : 13 Ina du Pont

Elle n'a pas trop de marge mais est en forme actuellement. Pour surprendre.

Le Quinté en vidéo

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport