Les pronos hippiques du mardi 4 avril 2023

Le Quinté+ du mardi 4 avril est programmé sur l’hippodrome de Fontainebleau dans la discipline du plat. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

3 Jaafar (FAVORI)

Il a très bien gagné pour sa deuxième course de rentrée et peut confirmer dans cette catégorie.

4 Blues Rock (OUTSIDER)

Il adore la longue distance et vient de terminer troisième d'une épreuve similaire dernièrement. Il peut surprendre.

Lionel Charbonnier

13 La Templière

Lionel Charbonnier apprécie le 13 La Templière qui a très bien couru pour sa course de réapparition.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Fontainebleau) - Course 6 : 12 Amiravati

Elle vient d'effectuer une bonne course de rentrée et elle possède des moyens. On y croit pour la palme.



LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Fontainebleau) - Course 8 : 1 Young Merlin

Il s'est déjà imposé sur ce tracé et il progresse au fil de ses sorties. Il peut surprendre.

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport