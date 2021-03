Les pronos hippiques du mardi 9 mars 2021

Le Quinté+ du mardi 9 mars est programmé sur l’hippodrome de Chantilly dans la discipline du galop. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 24 FEVRIER

8 Saga Timgad (Favori)

Le favori de Mathieu Zaccagnini est le 8 Saga Timgad. Il vient de se classer excellent deuxième sur ce tracé et il se plait beaucoup sur le sable.

14 On The Sea (Outsider)

Son outsider est le 14 On The Sea. Sa fin de course dans l'épreuve de référence est très bonne et il possède de solides références sur le sable.





3 Thunderspeed

Lionel Charbonnier vous conseille 3 Thunderspeed. Il aligne les bonnes performances et il vient de se classer troisième pour son premier handicap Quinté.



Réunion 1 (Chantilly) - Course 3 : 3 Pimento

Il s'est baladé sur ce parcours lors de sa dernière sortie et il possède d'évidents moyens. Il peut s'imposer pour son retour en compétition.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Chantilly) - Course 7 : 1 Agapi Mia

Elle s'est très bien défendue dans un handicap Quinté plus relevé et elle a déjà brillé sur ce parcours.

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport