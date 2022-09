Les pronos hippiques du mercredi 21 septembre 2022

Le Quinté+ du mercredi 21 septembre est programmé sur l’hippodrome de La Capelle dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 21 SEPTEMBRE

Mathieu Zaccagnini

6 Here We Go (FAVORI)

Il a toujours terminé sur le podium déferré des postérieurs et il est de plus confirmé face à cette opposition.

15 Happy Danica (OUTSIDER)

Présentée pieds nus pour la première fois de sa carrière et ayant évolué au niveau supérieur, elle peut surprendre dans cette course.

Lionel Charbonnier

Lionel Charbonnier pense que le 12 High Fire Dairpet possède la qualité nécessaire pour briller en pareille société s'il se montre sage tout au long du parcours.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (La Capelle) - Course 2 : 7 Joie Totale

L'opposition est nettement moins relevée qu'en dernier lieu et elle possède de solides références dans cette catégorie. Elle ne devrait pas être loin de la vérité.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (La Capelle) - Course 8 : 13 Gardner Shaw

Il s'est montré très tenace à Beaumont-de-Lomagne et ses sorties sur les hippodromes scandinaves sont excellentes. Il peut surprendre.

Le Quinté en vidéo

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport