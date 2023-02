Les pronos hippiques du mercredi 22 février 2023

Le Quinté+ du mercredi 22 février est programmé sur l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer dans la discipline du galop. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 22 FEVRIER

Mathieu Zaccagnini

2 Wonder Boy (FAVORI)

Il aligne les bonnes performances et il est idéalement engagé dans les stalles. Il doit viser la victoire.

3 Yes For Ever (OUTSIDER)

Elle vient de s'imposer avec de la marge et elle se plait beaucoup dans les handicaps. Elle doit se mettre en évidence pour les places.

Lionel Charbonnier

Lionel Charbonnier pense que le 7 Offranville peut surprendre dans cette course. Elle s'est bien défendue dans l'épreuve de référence et elle possède les moyens nécessaires pour réussir en pareille société.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Cagnes-sur-Mer) - Course 3 : 1 Royalties

Il a déjà bien fait sur ce parcours et il dépend d'un entraîneur redoutable. Tous les feux sont au vert.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Cagnes-sur-Mer) - Course 8 : 2 Carlton Choice

Au top actuellement et confirmé dans les handicaps, il peut surprendre dans cette course.

Le Quinté en vidéo

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport