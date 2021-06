Les pronos hippiques du samedi 12 juin 2021

Le Quinté+ du samedi 12 juin est programmé sur l’hippodrome de Vincennes dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 12 JUIN

Frédéric Kita

7 Face Time (FAVORI)

Le favori de Frédéric Kita est le 7 Face Time, lauréat lors de ses deux dernières sorties et à l'aise sur les parcours de vitesse.

13 Formidable Mec (OUTSIDER)

Son outsider est le 13 Formidable Mec, le plus rapide sur le parcours et pieds nus après une course de rentrée.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Vincennes) - Course 5 : 10 Green Grass

Cette championne possède de la vitesse et elle semble en mesure de prendre sa revanche sur Goût Baroque.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Vincennes) - Course 2 : 7 Early Dream

Il a joué de malchance en dernier lieu et il possède les qualités nécessaires pour briller à ce niveau de compétition.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport