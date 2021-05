Les pronos hippiques du samedi 15 mai

Le Quinté+ du samedi 15 mai est programmé sur l’hippodrome de Vincennes dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 15 MAI

Dimitri Blanleuil

13 Carnaval du Vivier (Favori)

Il n'a pas été en mesure de gagner dernièrement mais il fait face encore à un très bon engagement aujourd'hui. Première chance.

7 Eclipse d'Orient (Outsider)

Elle partira en tête quasiment au plafond des gains dans ce rendez-vous. Avec un parcours caché, elle peut surprendre.

Lionel Charbonnier

4 Express du gers

Lionel Charbonnier pense que Jean-Michel Bazire a préparé son cheval aux petits oignons pour cette épreuve où il partira en tête.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Vincennes) - Course 6 : 2 Galant Galaa

Il a été très bon dernièrement et il cherche sa course actuellement. On fonce !

Elle n'a pas une grande marge comme montré dernièrement mais attention pour une place.

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport