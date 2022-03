Les pronos hippiques du samedi 26 mars 2022

Le Quinté+ du samedi 26 mars est programmé sur l’hippodrome de Vincennes dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 26 MARS 2022

Frédéric Kita

3 Ampia Mede Sm (FAVORITE)

La favorite de Frédéric Kita est le 3 Ampia Mede Sm, une jument de classe qui trouve un bel engagement avec vingt-cinq mètres d'avance sur Cleangame (15).

8 Rebella Matters (OUTSIDER)

Son outsider est le 8 Rebella Matters, une redoutable finisseuse.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Vincennes) - Course 6 : 13 Idéal du Pommeau

Il est invaincu en sept courses depuis le début de sa carrière et il peut de nouveau s'imposer face aux étrangers.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Vincennes) - Course 7 : 9 Marcello Wibb

Il vaut mieux que sa dernière sortie dans la course de référence et il peut se racheter dans cette course ouverte.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport