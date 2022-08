Les pronos hippiques du samedi 27 août 2022

Le Quinté+ du samedi 27 août est programmé sur l’hippodrome de Deauville dans la discipline du galop. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 27 AOÛT

Dimitri Blanleuil

1 Moneyman (FAVORI)

Il est en super forme et trouve une magnifique occasion d'ouvrir son palmarès dans les gros handicaps.

5 Gemmyo (OUTSIDER)

On sent qu'il monte en puissance et qu'il peut faire une belle performance.

LE PARI DU JOUR

Réunion 4 (Vincennes) - Course 8 - 7 Freeman de Houelle

Il rentre mais il sera déferré des quatre pieds d'entrée de jeu sur un parcours de vitesse qu'il apprécie.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 4 (Vincennes) - Course 6 - 6 Jack Tonic

Il a été malchanceux dernièrement lors de ses premiers pas face à l'élite. Il peut se racheter ici.

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport