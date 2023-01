Les pronos hippiques du samedi 7 janvier 2023

Le Quinté+ du samedi 7 janvier est programmé sur l’hippodrome de Vincennes dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 7 JANVIER

Frederic Kita

9 He and Me (FAVORI)

Le favori de Frédéric Kita est le 9 He and Me, facile lauréat de la course de référence et capable de confirmer

16 First Blood (OUTSIDER)

Son outsider est le 16 First Blood, qui a besoin de rassurer mais est idéalement engagé aux gains.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Vincennes) - Course 2 : 11 In Love d'Ecajeul

Il vient de gagner en cheval déclassé dernièrement. Première chance.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Vincennes) - Course 6 : 10 Eminem Font

Il effectue le déplacement en France avec des ambitions. Méfiance !

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport