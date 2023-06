Les vainqueurs de la Journée des Champions

Plus belle réunion estivale dans la discipline du Trot, la Journée des Champions avait lieu ce dimanche 25 juin sur l'hippodrome de Vincennes.

Cinq Groupes 1 (le plus haut niveau dans la hiérarchie des courses hippiques) étaient au programme de cette superbe Journée des Champions : trois au trot monté (les Finales Etrier 3 ans (Prix d'Essai), 4 ans (Prix du Président de la République) et 5 ans (Prix de Normandie)) et deux au trot attelé (Prix Albert Viel et Prix René Ballière).

Kyt Kat, Ina du Rib, Koctel du Dain, Jasper des Charmes et Hokkaido Jiel brilllent

Dans la Finale Etrier 3 ans, Kyt Kat a confirmé sa suprématie en l'emportant très facilement. Dans la Finale Etrier 4 ans, Jasper des Charmes s'est montré intraitable dans la phase finale pour dominer facilement la situation (il a été maintenu après enquête sur ses allures) devant Joyeuse et l'animateur Jean Balthazar. Dans la Finale Etrier 5 ans, Ina du Rib, déferrée des quatre pieds pour la première fois au trot monté, s'est imposée brillamment en étant ramenée sur un plateau par sa rivale au betting Iroise de la Noé, deuxième mais disqualifiée après enquête. Déjà vainqueur du Critérium des Jeunes l'hiver dernier, Koctel du Dain a conforté sa position de leader de la génération des 3 ans en triomphant aisément dans le Prix Albert Viel. Enfin, le Prix René Ballière a été riche en surprises avec la victoire d'Hokkaido Jiel aux dépens de l'animateur Hohneck et les disqualifications des deux favoris Idao de Tillard, au galop non loin du but alors qu'il luttait pour le succès, et Ampia Mede Sm.

