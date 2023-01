Prix d'Amérique Legend Race : Chiffres clés, partants et favoris

Course prestigieuse sacrant le meilleur trotteur du monde, le Prix d'Amérique Legend Race se déroule ce dimanche 29 janvier sur l'hippodrome de Vincennes. Voici toutes les informations à connaître sur la finale de la compétition Prix d'Amérique Races ZEturf.

Le Prix d’Amérique a été créé en 1920 en hommage à l’engagement américain pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918). Cette course prestigieuse réunit les meilleurs trotteurs du monde sur les 2700 mètres de la grande piste de Vincennes (qui comprend une descente et une montée). La réduction kilométrique record de la course est d'1'10''8, soit une vitesse moyenne supérieure à 50 km/h, établit en 2021 par Face Time Bourbon. Ce Prix offre une allocation totale d'1 million d'euros dont 450 000 € pour le vainqueur (les sept premiers de la course sont récompensés). Il s'agit d'un événement international retransmis dans 36 pays et sur 4 continents. 40 000 spectateurs sont attendus sur l'hippodrome de Vincennes pour y assister. Le Prix d’Amérique est la course la plus jouée par les parieurs chaque année en France. 18,6 millions d’euros ont ainsi été misés sur cette épreuve en 2022. Ce dimanche 29 janvier, le PMU mettra en jeu une Tirelire XXL de 3 millions d’euros au Quinté+, une somme qui sera partagée entre les parieurs ayant trouvé la bonne combinaison du Quinté+ dans l’ordre.

Les partants du Prix d'Amérique Legend Race

Dix-sept trotteurs âgés de 5 à 10 ans venus de quatre pays (France, Italie, Suède et Norvège) seront au départ de l'édition 2023 de la finale de la compétition Prix d'Amérique Races ZEturf.

Numéros - Partants (ferrures) - Drivers - Entraîneurs

Les favoris du Prix d'Amérique Legend Race

Titulaire de 18 succès en 25 courses depuis le début de sa carrière, Idao de Tillard devrait endosser le costume de favori. Il tentera de remporter cette course mythique à l'âge de 5 ans, exploit réalisé par trois chevaux au 21ème siècle (Offshore Dream en 2007, Bold Eagle en 2016 et Face Time Bourbon en 2020). Restant sur quatre succès dont les deux derniers acquis lors de deux courses qualificatives au Prix d'Amérique, Horsy Dream est en pleine ascenson et pourrait offrir un premier sacre dans cette épreuve à son driver Eric Raffin. Troisième de cette course l'an passé et venant de conserver son titre dans le Prix de Cornulier (plus belle course au trot monté), Flamme du Goutier a les moyens de jouer le rôle d'arbitre. Vous pourrez suivre cette course mythique en direct à la radio sur RMC et à la télévision sur BFM Paris.

