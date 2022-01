Prix d'Amérique Legend Race : Les chiffres clés

Le Prix d'Amérique 2022 se dispute ce dimanche 30 janvier sur l'hippodrome de Vincennes. Voici les chiffres clés de cette compétition de trot considérée comme la plus importante au monde.

- 1920 : La première édition du Prix d'Amérique a eu lieu en 1920.

- 1 000 000€ : L'allocation globale de l'épreuve est d'un million d'euros à se partager entre les sept premiers dont près de la moitié pour le vainqueur.

- 2700 mètres : Cette épreuve se dispute sur la distance des 2700 mètres de la grande piste de Vincennes.

- 1'10''8 : Il s'agit de la réduction kilométrique record du Prix d'Amérique sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste réalisée par le champion Face Time Bourbon lors de son deuxième sacre en 2021.

- 4 titres : Ourasi est le cheval qui compte le record de victoires dans cette épreuve avec 4 trophées obtenus.

- 5 titres : Franck Nivard est le driver en activité qui a remporté le plus de titres dans cette course avec 5 trophées obtenus (Meaulnes du Corta en 2009, Ready Cash en 2011 et 2012, Bold Eagle en 2016 et 2017). Jean-René Gougeon est le recordman de succès (8).

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport