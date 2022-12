Prix d'Amérique Races Q3 et Q4 : Idao de Tillard et Calgary Games à l'affiche

Ce samedi 24 décembre à Vincennes, deux Groupes 1 offriront deux places qualificatives au Prix d'Amérique Legend Race (29 janvier). Un joli cadeau de Noël avant l'heure pour les vainqueurs de ces deux courses.

Prix d'Amérique Races Qualif 3 : Idao de Tillard revanchard

Groupe 1 réservé à la génération des 4 ans sur le parcours de vitesse des 2100 mètres de la grande piste (départ autostart), le Critérium Continental (Qualif 3) sera marqué par la présence d'Idao de Tillard. Considéré comme le nouveau champion du trot français, Idao de Tillard aura à cœur de remettre les pendules à l'heure deux semaines après avoir terminé troisième du Prix Octave Douenesl (G.2) sans jamais pouvoir s'exprimer dans la phase finale. Le pensionnaire de Thierry Duvaldestin retrouvera le parcours de son impressionnant succès dans le Prix Marcel Laurent (G.2) en début de Meeting. Il affrontera notamment les pensionnaire de Sébastien Guarato Instrumentaliste, et des Italiens ambitieux comme Charmant de Zack et Callmethebreeze, sans oublier la bonne Inoubliable.

Prix d'Amérique Races Qualif 4 : L'attraction Calgary Games

Groupe 1 réservé à la génération des 5 ans sur le parcours des 2700 mètres de lagrande piste, le Prix Ténor de Baune (qualif 4) sera le théâtre des premiers pas en France du champion suédois Calgary Games, invaincu en dix courses. Brillant lauréat lors de sa rentrée dernièrement après une absence de plus d'un an, le fils du champion Readly Express (vainqueur du Prix d'Amérique en 2018) est attendu au tournant à l'occasion de ses premiers pas en France et dans le Temple du Trot. Le pensionnaire de Timo Nurmos sera drivé par Björn Goop et déferré des quatre pieds pour l'occasion. D'autres trotteurs venus du Nord seront de la partie dont Honey Mearas. Hohneck, Hip Hop Haufor, Héraut d'Armes, Happy Valley et Horsy Dream mèneront la délégation française.

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport