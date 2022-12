Prix d'Amérique Races Qualif 2 : Etonnant remet son titre en jeu

Deuxième course qualificative (les trois premiers seront qualifiés) au Prix d'Amérique Legend Race (dimanche 29 janvier 2023), le Prix du Bourbonnais est programmé ce dimanche 11 décembre sur l'hippodrome de Vincennes. Vainqueur de cette course l'an passé, Etonnant défendra son titre.

Possèdant un compte en banque de plus de 2 millions d'euros de gains et auteur d'une superbe année 2022, Etonnant est actuellement le meilleur trotteur d'âge français. Après une tentative ratée aux Etats-Unis dernièrement, Etonnant sera de retour à Vincennes lors du Prix du Bourbonnais dont il est le tenant du titre. Il devrait logiquement lutter pour les premières places. Quinze autres trotteurs seront de la partie dans cette course disputée sur la distance de 2850 mètres. Brillant lauréat du Prix de Bretagne, la première course qualificative, Hip Hop Haufor s'annonce de nouveau redoutable même s'il a déjà décroché sa qualification. Malheureux dans la première qualif puisqu'il a été rétrogradé de la deuxième à la cinquième place après enquête pour une gêne, Hussard du Landret tentera d'obtenir son ticket en terminant sur le podium. Respectivement quatrième et sixième dernièrement, Flamme du Goutier et Hooker Berry auront également des ambitions. Attention aussi aux Italiens Vivid Wise As et Zarenne Fas.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport