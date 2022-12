Prix d'Amérique Races Qualif 2 : Hooker Berry triomphe

Deuxième course qualificative au Prix d'Amérique (29 janvier 2023), le Prix du Bourbonnais a livré son verdict ce dimanche 11 décembre sur l'hippodrome de Vincennes.

Quinze trotteurs âgés de 4 à 9 ans s'affrontaient sur la distance de 2850 mètres avec l'ambition de décrocher l'une des trois premières places qualificatives au Prix d'Amérique. Plaisant finisseur à la sixième place lors de la première course qualificative sans avoir été heureux, Hooker Berry a cette fois-ci bénéficié d'un excellent parcours pour l'emporter. Après avoir patienté sur une troisième ligne côté corde dans une course animée par Etonnant, Hooker Berry s'est décalé dans le tournant final et s'est montré le plus fort. Privé de sa deuxième place après enquête pour gêne dernièrement, Hussard du Landret a cette fois-ci bien terminé deuxième. L'animateur Etonnant a conservé la troisième place devant Décoloration et Délia du Pommereux. Les six premiers qualifiés du Prix d'Amérique sont donc Hip Hop Haufor, Italiano Vero, Ampia Mede Sm, Hooker Berry, Hussard du Landret et Etonnant.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport