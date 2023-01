Prix d'Amérique Races Qualif 6 : Horsy Dream remporte la dernière qualificative à l'Amérique

Dernière des six épreuves qualificatives au Prix d’Amérique Legend Race, la Qualif#6 Prix de Belgique a offert ses trois derniers billets qualificatifs. Au prix d’une course riche en suspense, tant pendant qu’après la course, Horsy Dream (2), Décoloration (7) et Hohneck (15) composent le podium et décrochent leur billet pour l’Amérique.

Le Prix d’Amérique Legend Race, la Qualif#6 a rendu son verdict.

Entre chevaux peaufinant leur préparation à 15 jours de la course événement et ceux qui n’avait pas d’autres choix que de terminer dans les trois premiers pour obtenir leur billet qualificatif, la course s’annonçait spectaculaire.

Une arrivée mouvementée

Horsy Dream (2) confirme la très belle impression laissée après sa victoire dans la Qualif#4 Prix Ténor de Baune en s’imposant après un beau parcours offert par Eric Raffin. Hirondelle Sibey (6), qui a terminé seconde après une magnifique ligne droite ainsi que Gu d’Héripré (11) qui a conclu quatrième ont été distancés pour allures irrégulières par les commissaires quelques minutes après l’arrivée. C’est donc Décoloration (7), véritable mère courage du haut de ses 10 ans qui termine seconde après enquête. On se souviendra qu’elle a conclu à deux reprises à la quatrième place de précédentes courses qualificatives. Elle aussi décroche donc son billet pour le Prix d’Amérique Legend Race. Le podium est complété par Hohneck (15), véritable métronome qui sera l’un des prétendants au podium dans deux semaines. Hooker Berry (13), pensionnaire de Jean-Michel Bazire, échouant au pied du podium (bien que gagnant deux rangs après enquête), a agréablement conclu et devrait s’approcher de son meilleur niveau pour le Jour J. Il devance pour la cinquième place son compagnon d’entraînement Beads (3), animateur de la première heure qui a demandé à souffler pour finir et qui échoue dans sa quête à la qualification.

Rendez-vous le 29 janvier pour le verdict du Prix d’Amérique Legend Race qui s’annonce être particulièrement ouvert. Restez à l’écoute de la Dream Team des courses RMC pour avoir les dernières infos pour cette course qui s’annonce spectaculaire !

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport