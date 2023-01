Prix d'Amérique Races Qualif 6 : Une course ouverte après le forfait de Calgary Games

Sixième et dernière course qualificative au Prix d'Amérique Legend Race (29 janvier), le Prix de Belgique est programmé ce dimanche 15 janvier sur l'hippodrome de Vincennes. Suite au forfait de Calgary Games, victime d'un infection à la gorge, dix-sept trotteurs s'y affronteront sur la distance de 2850 mètres.

Six d'entre eux ont déjà obtenu leur qualification pour le Prix d'Amérique (Hip Hop Haufor, Horsy Dream, Hussard du Landret, Italiano Vero, Hooker Berry et Délia du Pommereux). Parmi ces six qualifiés, Hooker Berry s'annonce le plus dangereux car il sera déferré des quatre pieds et drivé par Jean-Michel Bazire, vainqueur des trois dernières éditions. Contemporain d'Hooker Berry, Hohneck n'est pas officiellement qualifié (mais son compte en banque bien garni devrait lui assurer une place au départ) et il devrait de nouveau répondre présent (88% de réussite dans les trois premiers). Parmi les concurrents qui vont jouer leur va-tout pour terminer sur le podium et se qualifier, on retrouve Décoloration, quatrième lors de ses deux dernières sorties, Gu d'Héripré, déferré des quatre pieds pour la première fois de sa carrière, et Beads, qui devrait être offensif en allant devant.

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport