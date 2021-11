Prix de Bretagne : Première étape sur la route du Prix d'Amérique

Première course qualificative pour le Prix d'Amérique, le Prix de Bretagne est programmé ce dimanche 21 novembre sur l'hippodrome de Vincennes avec notamment au départ Face Time Bourbon, le vainqueur des deux dernières éditions du Championnat du Monde de Trot attelé.

Six courses sont qualificatives au Prix d'Amérique, programmé le dimanche 30 janvier à Vincennes. Ouverts à plusieurs générations, le Prix de Bretagne (21 novembre), le Prix du Bourbonnais (12 décembre), le Prix de Bourgogne (2 janvier) et le Prix de Belgique (16 janvier) offrent trois tickets aux trois premiers, soit douze au total. Les vainqueurs du Critérium Continental (26 décembre), réservé aux 4 ans, et du Prix Ténor de Baune (26 décembre), réservé aux 5 ans, sont également qualifiés. Les trotteurs les plus riches parmi les engagés complèteront le peloton des dix-huit partants du Prix d'Amérique.

Face Time Bourbon grandissime favori

Titulaire de 34 succès et 6 deuxièmes places en 41 courses depuis le début de sa carrière, Face Time Bourbon est le meilleur trotteur à l'heure actuelle. Déferré des quatre pieds pour son retour à Vincennes et sa rentrée, le champion de Sébastien Guarato devrait logiquement franchir le poteau en tête. Derrière le crack, plusieurs, la bataille pour le podium s'annonce ouverte entre notamment Ganay de Banville, entraîné et drivé par Jean-Michel Bazire, Rebella Matters, en pleine forme, Diable de Vauvert, le tenant du titre, Etonnant, Fakir du Lorault, Violetto Jet, Feliciano ou encore Chica de Joudes.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport