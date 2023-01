Prix de Cornulier : Flamme du Goutier réalise le doublé

Une semaine avant le Prix d'Amérique, c'est le Prix de Cornulier qui était à l'affiche ce dimanche 22 janvier sur l'hippodrome de Vincennes. Lauréate de ce Championnat du Monde de trot monté l'an passé, Flamme du Goutier a conservé sa couronne.

Dix-huit trotteurs s'affrontaient sur les 2700 mètres de la grande piste dans le Prix de Cornulier, l'épreuve reine dans la discipline du trot monté. Sacrée dans l'édition 2022, Flamme du Goutier a réalisé le doublé. Après avoir patienté à mi-peloton dans une course animée successivement par Galipette Pierji et Dynasty Péji, Flamme du Goutier s'est rapprochée sans faire d'efforts dans le tournant final pour déboucher dans la dernière ligne droite en troisième position derrière Granvillaise Bleue et Hanna des Molles puis elle a placé une accélération décisive pour dominer Granvillaise Bleue à 100 mètres du poteau. Granvillaise Bleue termine à la deuxième place comme l'an passé. Hanna des Molles complète le podium devant un énorme outsider Vaprio et Zarenne Fas.

Le jockey Mathieu Mottier remporte son premier Prix de Cornulier

Contrairement à l'an passé, Flamme du Goutier était montée par Mathieu Mottier (Antoine Wiels, son précédent jockey, ayant pris sa retraite au trot monté). L'Etrier d'Or 2020 et 2021 (titre récompensant le jockey ayant gagné le plus de courses au trot monté en une année en France) a monté une très belle course pour s'offrir son premier Prix de Cornulier, une consécration ! Quant à Flamme du Goutier, elle conforte son leadership dans la discipline du trot monté et elle sera revue en piste dimanche prochain lors du Prix d'Amérique, course dont elle a fini troisième l'an passé.

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport