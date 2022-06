Prix de Diane : Qui sera couronnée reine des pouliches ?

Considéré comme le rendez-vous de l'élégance (selon la coutume les femmes arborent leurs plus beaux chapeaux), le Prix de Diane a lieu ce dimanche 19 juin sur l'hippodrome de Chantilly.

Couronnant la meilleure pouliche de 3 ans sur un hippodrome de Chantilly qui devrait accueillir environ 25 000 spectacteurs, le Prix de Diane réunira dix-huit concurrentes sur la distance de 2100 mètres. Quatre d'entre elles appartiennent à l'entraînement redoutable d'André Fabre, quadruple vainqueur de cette course prestigieuse : Agave, qui n'a connu qu'une seule fois la défaite en quatre sorties, Zellie, déjà lauréate de Groupe 1 (le plus haut niveau dans la hiérarchie des courses), Place du Carrousel, deuxième du Prix Saint-Alary (G.1) dernièrement, et Babala, impressionnante lauréate lors de sa rentrée et qui peut se réveler à ce niveau. Vainqueur du Prix du Jockey Club il y a deux semaines avec Vadeni, Jean-Claude Rouget comptera sur Yukata. De nombreuses autres concurrentes françaises ont une chance dans cette course ouverte : Rosacea, Queen Crazy ou encore Nadette. Trois pouliches entraînées outre-Manche seront sur les rangs dont l'Anglaise Nashwa, troisième de Groupe 1 et monté par Hollie Doyle, une femme jockey.

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport