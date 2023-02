Prix de France Speed Race : Ampia Mede Sm triomphe

Deux semaines après le Prix d'Amérique Legend Race, le Prix de France Speed Race a livré son verdict ce dimanche 12 février sur l'hippodrome de Vincennes. Deuxième de l'épreuve reine, la jument Ampia Mede Sm a pris sa revanche.

Dix-huit trotteurs âgés de 5 à 10 ans s'affrontaient sur les 2100 mètres de la grande piste (départ autostart) dans le Prix de France Speed Race dont onze concurrents ayant pris part au Prix d'Amérique Legend Race fin janvier. Superbe finisseuse à la deuxième place du Championnat du Monde trot attelé, Ampia Mede Sm a pris sa revanche. Après avoir longtemps patienté en deuxième position le nez au vent dans une course animée par Don Fanucci Zet, Ampia Mede Sm a pris facilement l'avantage dans la ligne droite puis a résisté à l'assaut final du tenant du titre Vivid Wise As. Hohneck a complété le podium devant Délia du Pommereux et Don Fanucci Zet. Hooker Berry, vainqueur du Prix d'Amérique, a seulement terminé septième.

Ampia Mede Sm s'offre son premier Groupe 1

Abonnée aux belles places sur le podium cet hiver, Ampia Mede Sm a cette fois-ci triomphé et remporté le premier Groupe 1 de sa carrière. Elle a offert un troisième Prix de France Speed Race à son entraîneur Fabrice Souloy et un sixième à son driver Franck Nivard.

Retrouvez l'arrivée et les rapports du Prix de France Speed Race : cliquez ici !

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport