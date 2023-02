Prix de France Speed Race : La revanche du Prix d'Amérique Legend Race

Quinze jours après le Prix d'Amérique Legend Race, les meilleurs trotteurs seront aux prises dans le Prix de France Speed Race ce dimanche 12 février sur l'hippodrome de Vincennes.

Dix-huit trotteurs âgés de 5 à 10 ans s'affronteront sur les 2100 mètres de la grande piste (départ autostart) dans le Prix de France Speed Race. Parmi eux, onze concurrents ont participé à l'épreuve reine il y a deux semaines dont les deux premiers Hooker Berry et Ampia Mede Sm.

Une édition 2023 très ouverte

Cette édition 2023 est très ouverte et les possibilités sont nombreuses pour les premières places. Impressionnant lauréat du Prix d'Amérique Legend Race à l'issue d'un excellent parcours donné par son driver Jean-Michel Bazire, Hooker Berry sera cette fois-ci drivé par Nicolas Bazire et peut de nouveau jouer un premier rôle. Excellente finisseuse dernièrement, Ampia Mede Sm adore ce parcours de vitesse et elle est capable de prendre sa revanche. Vainqueur de cette course l'an passé, l'Italien Vivid Wise As détient une première chance théorique mais un doute subsiste sur sa forme actuelle. Don Fanucci Zet, auteur d'une bonne rentrée et avantagé par ce tracé de vitesse, Hohneck, d'une régularité exemplaire au plus haut niveau, Délia du Pommereux, performante sur ce parcours mais mal placée tout à l'extérieur en première ligne, Beads, impressionnant vainqueur dernièrement et associé à Jean-Michel Bazire, Horsy Dream, à ne surtout pas condamner sur son dernier échec, et Hip Hop Haufor, qui possède un sacré moteur, ont tous les moyens de jouer un premier rôle.

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport