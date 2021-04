Prix de l'Atlantique : Vivid Wise As brille à Enghien

Ce samedi 24 avril se disputait le Prix de l'Atlantique sur l'hippodrome d'Enghien. Ce Groupe I opposait douze excellents trotteurs sur le tracé réduit des 2150 mètres avec un départ à l'autostart.

On attendait un retour du champion de Jean-Michel Bazire, Davidson du Pont mais c'est l'un de ses principaux opposants, Vivid Wise As qui a brillé. Après avoir pris un bon départ, le pensionnaire d'Alessandro Gocciadoro a été placé dans le groupe de tête durant le parcours. Il a progressivement mis la pression sur l'animateur de l'épreuve, Etonnant et il a sprinté efficacement dans la ligne droite pour dominer très aisément ses rivaux. Etonnant a fait preuve de beaucoup de ténacité pour conserver le premier accessit aux dépens de la bonne finisseuse, Délia du Pommereux. Elle a semblé terminer son parcours avec d'évidentes ressources. La déception est à mettre à l'actif de Davidson du Pont. Il a cette fois-ci réussi à terminer son parcours mais il n'a pas été capable de sprinter dans la phase finale, terminant seulement sixième de cette course.

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport