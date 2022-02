Prix de Paris : Les meilleurs trotteurs s'affrontent sur une distance marathon

Disputée un mois après le Prix d'Amérique et deux semaines après le Prix de France, le Prix de Paris est programmé ce dimanche 27 février sur l'hippodrome de Vincennes sur la distance marathon de 4150 mètres.

Le Prix de Paris est la course la plus longue qui se déroule sur l'hippodrome de Vincennes, le Temple du Trot. Cette course de niveau Groupe 1 est la troisième manche de la Triple Couronne après le Prix d'Amérique et le Prix de France. Quatorze trotteurs âgés de 6 à 10 ans s'y affronteront. Au départ, on retrouve les trois premiers du Prix d'Amérique : Davidson du Pont, Galius et Flamme du Goutier, mais également les deux premiers de l'édition 2021 du Prix de Paris : Etonnant, tombeur de Face Time Bourbon en fin d'année mais décevant lors de ses dernières sorties, et Diable de Vauvert, plaisant finisseur. Mais l'attraction de l'épreuve se nomme Ampia Mede Sm, lauréate de neuf de ses dix dernières sorties, qui peut frapper un grand coup pour son premier essai au plus haut niveau.

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport