Prix de Sélection : Face Time Bourbon vise le triplé

Battu par Délia du Pommereux dans le Prix de France lors de sa dernière sortie, Face Time Bourbon sera en piste ce samedi 6 mars à Vincennes à l'occasion du Prix de Sélection, dont il est le double tenant du titre.

Traditionnelle course-poursuite de fin de Meeting d'hiver entre les 4 ans et leurs aînés (5 et 6 ans) sur la courte distance de 2200 mètres (avance de 25 mètres pour les 4 ans), le Prix de Sélection n'aura pas cette fonction cette année comme en 2020 puisqu'aucun trotteur de 4 ans ne sera au départ pour affronter l'ogre Face Time Bourbon. Lauréat des deux dernières éditions, Face Time Bourbon tentera de marcher les traces de Jamin, seule trotteur à avoir réalisé le triplé dans l'histoire (1957, 1958 et 1959). Alors qu'il sera associé à un nouveau pilote (Eric Raffin) en raison de la mise à l'écart de Björn Goop par son propriétaire Antonio Somma, le champion devrait logiquement l'emporter. Parmi ses huit adversaires, Frisbee d'Am et Fakir du Lorault, ses dauphins dans le Prix de l'Etoile (G.1) sur ce parcours, seront de sérieux candidats aux accessits.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport