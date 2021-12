Prix du Bourbonnais : Face Time Bourbon en tête d'affiche

Deuxième course qualificative au Prix d'Amérique (30 janvier), le Prix du Bourbonnais se dispute ce dimanche 12 décembre sur l'hippodrome de Vincennes et sera marqué par la présence du champion Face Time Bourbon.

Offrant trois billets pour le Prix d'Amérique aux trois premiers, le Prix du Bourbonnais réunira dix-sept trotteurs âgés de 6 à 10 ans sur la distance de 2850 mètres. Impressionnant vainqueur du Prix de Bretagne, la première course qualificative, le 21 novembre dernier à Vincennes, le champion Face Time Bourbon en sera la grande attraction à sept semaines de tenter le triplé dans le Prix d'Amérique. Il devrait logiquement remporter sa 36ème victoire en 43 courses. Derrière lui, la bataille est très ouverte pour les places avec Etonnant, dauphin de Face Time Bourbon dernièrement, Rebella Matters, bonne finisseuse en dernier lieu, Violetto Jet, qui a échoué de peu pour la troisième place récemment, Diable de Vauvert, à reprendre, Chica de Joudes, courageuse, Délia du Pommereux, déferrée des quatre pieds pour l'occasion, et l'italien Zacon Gio, pieds nus et piloté par Jean-Michel Bazire.

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport