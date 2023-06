Prix du Jockey Club : 11 partants se disputeront le titre

Considéré comme l'une des plus belles courses du monde pour les 3 ans au galop, le Prix du Jockey Club est un Groupe 1 qui se disputera ce dimanche 4 juin (16h05) à Chantilly sur la distance de 2.100 mètres.

Au départ de cette épreuve de prestige, onze poulains vont se disputer la victoire pour succèder à Vadeni, qui a ensuite terminé deuxième du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe (Groupe 1, lui aussi) plus tard dans la saison. Lauréat de l'Emirates Poule d'Essai des Poulains le 14 mai dernier, considérée comme la course de référence, Marhaba Ya Sanafi tentera de confirmer et d'offrir un premier Jockey Club à son entraîneur Andreas Schutz. Alors qu'il va découvrir pour la première fois une distance aussi longue, il devra se méfier en priorité de Feed The Flame, invaincu depuis le début de sa carrière en deux tentatives et aguéri sur 2.100 mètres, de même que Ace Impact, qui n'a pas encore connu la défaite en trois sorties publiques. Décevant quatrième de la "Poule" alors qu'il en était le grandissime favori, Américan Flag ne doit pas être condamné sur cette tentative et doit être repris en confiance.

Une coalition étrangère à prendre en considération

Lauréats à trois reprises (The Grey Gatsby, Mishriff et St Mark's Basilica) de cette épreuve lors des 10 dernières éditions, les chevaux venus d'outre-Manche sont toujours redoutables. Cette année, aucun épouvantail fait le déplacement mais Epictetus, monté par Lanfranco Dettori, et Continuous et Adelaide River, présentés par le redoutable entraîneur Aidan Patrick O'brien, seront quand même à surveiller de près.

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport