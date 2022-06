Prix du Jockey Club : Modern Games peut apporter un nouveau succès aux visiteurs

Groupe 1 réservé à la génération des 3 ans sur la distance de 2100 mètres, le Prix du Jockey Club est programmé ce dimanche 5 juin sur l'hippodrome de Chantilly.

Auteur d'une rentrée victorieuse pour ses débuts sur le sol français lors de la Poule d'Essai des Poulains (G.1, 1600 mètres) le 15 mai à Longchamp, l'Anglais Modern Games devrait s'élancer avec le costume de favori. Il tentera d'apporter une troisième victoire consécutive aux étrangers dans cette courses prestigieuse après Mishriff en 2020 et St Mark's Basilica en 2021. Quatre autrs visiteurs seront de la partie : The Acropolis, Ivy League, El Bodegon et Imperial Fighter.

La coalition Jean-Claude Rouget pour défendre l'honneur de la France

Quadruple lauréat de cette course, l'entraîneur Jean-Claude Rouget aura quatre partants, qui auront tous une belle chance : Vadeni, vainqueur d'un Groupe 3 sur cette piste, Al Hakeem, impressionnant vainqueur dernièrement sur ce tracé, Lassaut et Welwal, respectivement cinquième et sixième de la Poule d'Essai. Parmi les Français, Onesto, brillant vainqueur dernièrement, Ancient Rome, entraîné par André Fabre, ont également un rôle à jouer.

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport