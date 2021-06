Le Prix du Jockey Club à l'affiche ce dimanche à Chantilly

Course de galop la plus prestigieuse réservée à la génération des 3 ans, le Prix du Jockey Club est programmé ce dimanche 6 juin sur l'hippodrome de Chantilly.

Dix-neuf galopeurs s'affronteront sur la distance de 2100 mètres dans ce Prix du Jockey Club. Six d'entre eux sont entraînés à l'étranger notamment St Mark's Basilica et Van Gogh, entraînés par l'Irlandais Aidan O'Brien, Megallan et Derab, entraînés par l'Anglais John Gosden. Côté Français, Jean-Claude Rouget présentera trois partants : Makaloun, Saiydabad et Cheshire Academy. Sextuple vainqueur de cette course, Pascal Bary comptera sur Baby Rider. Cette édition s'annonce très ouverte et spectaculaire avec de nombreux prétendants au sacre. Une course diffusée sur la chaîne RMC Découverte.

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport