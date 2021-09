Qatar Arc Trials : Ultime répétition à trois semaines du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe

Courses préparatoires au Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, programmé le dimanche 3 octobre, les Qatar Arc Trials auront lieu ce dimanche 12 septembre sur l’hippodrome de ParisLongchamp. Favorite des bookmakers, Snowfall effectuera des débuts attendus sur le sol français lors du Qatar Prix Vermeille.

Qatar Prix Vermeille : L’attraction Snowfall

Réservé aux femelles âgées de 3 ans et plus sur la distance de 2400 mètres, le Qatar Prix Vermeille est le seul Groupe 1 des Qatar Arc Trials. Invaincue en quatre sorties cette année outre-Manche, l’Irlandaise Snowfall sera en piste pour assoir sa position de favorite dans le prochain Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Son entraîneur Aidan O’Brien présentera également deux autres concurrentes dont Joan of Arc, la lauréate du Prix de Diane Longines (G.1). Entraînées par André Fabre et respectivement deuxième et troisième du Prix de Diane, les Françaises Philomène et Burgarita seront également de la partie.

Un Qatar Prix Niel en petit comité et indécis

Seulement six poulains âgés de 3 ans seront au départ du Qatar Prix Niel (G.2). Lauréat du Prix Eugène Adam (G.2) en juillet, Pretty Tiger y effectuera un test sur la distance de 2400 mètres. Respectivement cinquième et sixième du Grand Prix de Paris (G.1) sur ce parcours, Baby Rider et Bubble Gift auront une belle carte à jouer. André Fabre présentera deux de ses élèves : Media Stream et Timour. Aidan O’Brien déléguera Bolshoi Ballet, septième du Derby d’Epsom (G.1) dont il était le favori.

Qatar Prix Foy : Le rendez-vous des chevaux d'âge

Trois hongres seront au départ du Qatar Prix Foy (G.2), réservé aux 4 ans et plus, : Skalleti, alignant les succès, Iresine et Sublimis. Quatre visiteurs seront en lice dont le Japonais Deep Bond et les Anglais Wonderful Tonight et Broome, déjà lauréats de Groupes 1 en France.

