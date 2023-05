Regardez la course du Quinté du mercredi 24 mai

Programmé à 18H sur l’hippodrome du Croisé-Laroche, proche de Lille, le Quinté du mercredi 24 mai est à suivre en direct sur le site et l’application RMC Sport.

C'est la 5ème étape du Grand National du Trot qui sert de support au Quinté du jour. Créé en 1982, le Grand National du Trot est un Tour de France des trotteurs programmé chaque année de mars à décembre. Ce circuit comprend quatorze étapes en province et une finale disputée sur l’hippodrome de Vincennes le premier dimanche du mois de décembre.

Une 5ème étape du Grand National du Trot très relevée

Suite au forfait d’Epsom d’Herfraie (10), quinze concurrents âgés de 5 à 9 ans répartis sur trois échelons de départ s’y affronteront sur la distance de 2800 mètres. C’est une étape d’un niveau très relevé avec la présence de Gaspar d’Angis (9), déjà vainqueur de deux étapes et leader du classement général, de Goéland d’Haufor (12), deuxième de la Finale du GNT 2022, mais également de multiples placés de Groupe 1 (le plus haut niveau dans la hiérarchie des courses hippiques) comme Hip Hop Haufor (11), quatrième du Prix d’Amérique, Harlem de Bucy (8), deuxième du Prix de Paris, et Happy Valley (15), troisième du Critérium des 5 ans l’an passé.

Le pronostic de la Dream Team des Courses RMC

La favorite de la Dream Team des Courses RMC est le numéro 15 Happy Valley, une redoutable finisseuse capable de mettre tout le monde d’accord dans un bon jour. Leur outsider est le 11 Hip Hop Haufor, qui devrait avoir progressé suite à sa course de rentrée. Lionel Charbonnier fait confiance au 8 Harlem de Bucy, un concurrent en pleine ascension qui fait preuve d’une belle régularité.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport