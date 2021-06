Saint Mark's Basilica remporte facilement le Prix du Jockey Club

Ce dimanche 6 juin se disputait le Prix du Jockey Club, un superbe Groupe I réservé aux meilleurs 3 ans sur la distance des 2100 mètres sur le gazon de Chantilly.

Le favori de la compétition et vainqueur de la Poule d'Essai des Poulains, Saint Mark's Basilica s'est imposé en toute décontraction dans cette course. Après avoir patienté derrière les animateurs, il est passé à l'attaque à l'entrée de la ligne droite et il n'a plus rencontré la moindre opposition. Il a devancé nettement Sealiway, dépendant d'un entraîneur français, Frédéric Rossi. Il a conservé du minimum le premier accessit au dépend d'un autre bon finisseur, Millebosc. Ce sont Saiydabad et Cheshire Academy, tous les deux pensionnaires de Jean-Claude Rouget, qui ont conclu respectivement quatrième et cinquième. Le jockey associé au vainqueur, Ioritz Mendizabal, conserve ici son titre acquis l'an dernier avec Mishriff.

