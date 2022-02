Vivid Wise As remporte le Prix de France 2022

Revanche du Prix d'Amérique, le Prix de France a sacré Vivid Wise As lors de la réunion de Vincennes qui se disputait ce dimanche 13 février.

Il évoluait sur une distance qu'il appréciait et il n'a pas déçu ses preneurs. Vivid Wise As, très performant sur les parcours de vitesse, est venu à bout de Zacon Gio dans la ligne droite après avoir calqué son parcours sur lui. Davidson du Pont, lauréat de "l'Amérique", a un peu calé après avoir eu un parcours nez au vent, tandis qu'Etonnant, a perdu la course en étant au galop dès le début de l'épreuve. Auteur d'une belle ligne droite, Délia Du Pommereux arrache la deuxième place pour compléter le couplé gagnant de cet événement.

A noter que le record de l'épreuve a été battu en 1'09''7 contre 1'09''8 (Kool du Caux, Délia du Pommereux et Face Time Bourbon).

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport