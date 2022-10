Adrien Guyon : "un très très grand moment"

Récent runner up du WPO Bratislava pour 88.000€, Adrien Guyon était dimanche soir l'invité du RMC Poker Show. Il est revenu sur son incroyable semaine slovaque.

Pourra-t-on parler un jour d'histoire d'amour entre Adrien Guyon et Winamax ? Cela reste à déterminer. En attendant, une chose est sûre, les événements live de sa room de coeur lui réussissent bien. Depuis plus de 4 ans, cet amoureux des Girondins de Bordeaux réussi ses plus joli coups à Dublin (6ème du WPO Dublin 2018 pour 18.500€) ou Lloret De Mar (11ème du SISMIX 2019 pour 11.000€). Ajoutez à cela ces quelques bouteilles de champagne gravées du sceau des Winamax Series et vous obtiendrez un Adrien Guyon en pleine forme.

Un parcours sans fausses notes

Parfait moment donc pour débarquer à Bratislava dans les meilleurs conditions. Avec quelques amis en collocation, l'ex Team Pro Winamax se lance dans le Battle Royale sans réussite avant de mettre 2 bullets dans le Main. Il n'en fallait pas plus pour se qualifier au Day2 avec l'un des plus gros stacks. La suite n'est qu'un enchaînement de jolis moves et d'un brin de chance. 3 jours plus tard, Adrien Guyon rend les armes à une place du titre empochant ainsi 88.000€. Dimanche soir, il s'est confié sur sa plus belle performance live dans le RMC Poker Show.