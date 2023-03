Adrien Guyon vainqueur du FPO Annecy

Cette nuit Adrien Guyon a remporté le Main Event du FPO Annecy (600€) pour un gain de 57.000€.

Sur ces 6 dernières lignes Hendon Mob figurent tout simplement 5 drapeaux différents. Après les Etats-Unis, la Slovaquie, la République-Tchèque, le Maroc et la belgique, le supporter bordelais a décidé d'ajouter les drapeau français et plus particulièrement savoyards à son palamrès. Engagé sur le Main Event du France Poker Open Annecy (buy-in de 600€), le néo Team Pro NustR n'a pas trainé. Avec 730 entrées comptabilisées sur son événement principal (pour un prizepool total de 378.432€), le FPO a connu son dénouement cette nuit après 3 jours de bataille.

Guyon, sérial perfeur !

Et ce long combat a été remporté par... Adrien Guyon ! Chipleader à l'entame de la dernière ligne droite à 8 joueurs, le sérial perfeur a tenu son rang de bout en bout pour s'offrir le titre et les 57.000€ promis au vainqueur. Après s'être défait de Tahar Said (runner-up pour 36.662€) lors de l'ultime duel, l'ex-membre du Team Pro Winamax remporte le 3ème plue gros gain de sa carrière live après ses 2 tables finales à Bratislava (2ème du WPO pour 88.000€) et Marrakech (3ème du HR des WSOPC pour 64.000$). Rudy Ricard complète le podium pour 24.500€.