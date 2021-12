Albert Solal, la chasse au record

Albert Solal, coach mental, psychothérapeute et spécialiste d'expressos, tentera dimanche prochain d'entrer au Guinness Book en jouant la plus longue partie de poker jamais disputée online.

Des faux airs de Jean Schultheis, une dégaine atypique et une bonne parole à relayer. Dès son entrée en studio, l'homme aux mille métiers attire l'oeil et les questions. A 60 ans (et il ne les fait pas), Albert Solal a déjà eu plusieurs vies. Au moment de rendre visite au RMC Poker Show, il s'apprête d'ailleurs à en ouvrir un nouveau chapitre. Coach mental, psychothérapeute, fondateur de Clowns z'hôpitaux et spécialiste d'expressos, il tentera dimanche prochain d'entrer au Guinness Book en jouant la plus longue partie de poker jamais disputée online.

30 heures de poker non stop

Détenu jusqu'alors par le jeune joueur néerlandais Tom Maaswinkel, le record de 24h de suite ne semble "pas si insurmontable" selon Albert. A tel point que le résident de Romans-sur-Isère s'est fixé un objectif de 30 heures. Ajoutez à cela des fruits secs, de l'eau citronnée et des graines de chia avec quelques bonnes heures de sommeil en amont et le record sera à portée de main. Invité hier soir du show de Daniel Riolo et Moundir, il a présenté son projet qui débutera samedi 11 décembre à 16h sur son twitch.

Albert Solal dans le Guinness Book ?