Albert Solal réussit son pari fou

Invité du RMC Poker Show la semaine dernière pour présenter son projet de record du monde de la plus longue session de poker jamais jouée, Albert Solal a conclu son incroyable projet hier à 22h avec plus de 30h de poker d'affilées.

Il l'avait promis, il l'a fait ! Une semaine après son passage dans le RMC Poker Show où il annoncait sa volonté de battre le record du monde de la plus longue session jouée en ligne, voici Albert Solal nouveau détenteur du record du monde (en attendant la validation du Guinness Book des records), détronant ainsi le jeune joueur néerlandais Tom Maaswinkel, dont le record était de 24h. Pas impressioné par le challenge, celui qui confiait même trouver cette chasse au record "assez facile" atteint donc les 30 heures de jeu d'affilées.

"Une belle aventure, une belle traversée"

De samedi 16 heures et à hier 22 heures, le résident de Romans-sur-Isère a enchainé les MTT, les expressos, tout en buvant de l'eau au citron et en ingérant quelques soupes et autres graines qu'il affectione. En attendant la validation de son record, le fondateur de Clowns z'hôpitaux s'est dit ravi de cette expérience. "C'était un voyage, une belle traversée, une belle aventure" a-t-il conclu à l'issu de ses 30 heures et 10 minutes de poker.

Découvrez le replay de la session record