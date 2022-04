Anthony Cierco, l'expatrié australien

Invité dimanche soir du RMC Poker Show, Anthony Cierco, 3ème du dernier WPT Sydney pour 153.000$, s'est confié sur sa performance et son aventure australienne.

Depuis le 4 octobre 2019, il compte 35 belles lignes Hendon Mob sans jamais que celles-ci ne soient gravées du sceau français. L'explication est simple, depuis 3 ans Anthony Cierco a fait le choix de l'expatriation en... Australie ! Après avoir passé quelques années en ThaÏlande (c'est là qu'il a rencontré son coach Romain Nussman, patron de NUTSR), il décide avec sa femme de tenter l'aventure en Océanie. Bien lui en a pris car depuis son arrivée au pays des kangourous, le toulousain enchaîne les belles performances.

Une expatriation largement bénéfique !

Spécialiste du jeu online depuis ses débuts, Cierco accélère le jeu live depuis son déménagement. Lui qui compte désormais plus de 400.000$ de gains en tournois réels a fait plus de 90% de son butin entre Sydney, Gold Coast et Brisbane. Sa dernière perf en date, celle de sa vie, une 3ème place sur le WPT Sydney (2.023 entrées) pour 153.000$. Anthony était dimanche soir l'invité du RMC Poker Show.