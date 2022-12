Antoine Saout y était presque

Après une semaine de compétition, le canadien Jordan Saccucci remporte l'EPT Prague (9213.250€) devant le français Antoine Saout (800.000€).

Il est devenu, hier après-midi, le 6ème canadien à s’emparer du trophée lors d’un European Poker Tour. A seulement 33 ans, Jordan Saccucci s’adjuge donc l’un des titres les plus convoités de la planète poker lors de l’EPT Prague. Avec 1267 entrées au départ de l'événement tchèque, le field record s’est finalement réduit à l’unité après un heads-up opposant le compatriote de Daniel Negreanu au français Antoine Saout. Les 2 hommes ayant décidé d’un deal à l’entame de l'ultime duel, le vainqueur s’est finalement vu remettre un chèque de 913.250€ tandis que son dauphin triclore se contentait d'un joli chèque de 800.000€.

"Je le voulais vraiment ce trophée"

Si proche du but, le breton, déjà 2 fois finaliste du Main Event des WSOP (3ème en 2009 pour 3.5M$ et 5ème en 2017 pour 2M$), s'en contente pourtant largement. "Je le voulais vraiment ce trophée, je le sentais bien, après plusieurs bonnes journées où j’ai bien joué, mais voilà, c’est le poker, on connait. Je gagne des side events, des petits tournois à Vegas, mais c’est partie remise… Peut-être au Bahamas ? " confiait-il aux équipes de Winamax à l'issue du tournoi.

Un canadien qui triple ses gains en live

Face à lui, le canadien n'en revenait toujours pas. Ex-gros joueur online, celui qui ne comptait "que" 415.000$ de gains en live avant son escale praguoise, ajoute une jolie ligne à son palmarès. "Honnêtement, j’ai juste joué au poker, déclare le grand vainqueur. Je n’avais pas de stratégie particulière, juste jouer un jeu basique et tenter des choses cools une fois de temps en temps. C’est allé dans mon sens aujourd’hui".

Rendez-vous à paris en février

Pour sa prochaine étape, l’European Poker Tour posera ses valises à... Paris ! Du 15 au 26 février prochain, le circuit fera escale dans la capitale française pour la première fois. Ce sera au Hyatt Regency Paris Etoile en collaboration avec le Club Barrière.