Benoit Du Pac, comédien de doublage et fan de poker

Il est la voix française de Luigi dans "Mario Bros, le film" sorti il y a 3 semaines. Benoit Du Pac, roi du doublage, était dimanche soir l'invité du RMC Poker Show. Moment de franche rigolade avec un fan de poker.

Gueule d'ange mais diable au corps ! Ne vous fiez pas à son sourire ravageur ni à son look décontracté, Benoit Du Pac ne tient pas en place. Acteur, directeur artistique mais surtout comédien de doublage, à 55 ans, ce père de 3 enfants (dont Jean-Stan Du Pac, 19 ans et acteur prometteur) est un bourreau de travail. Connu pour être la voix française de Charlie Day, son verbe est depuis 3 semaines à l'affiche d'un des plus gros succès du printemps sur grand écran, Super Mario Bros, le film. Il y interprète la voix de Luigi, le frère de Mario.

Acteur, doubleur, joueur !

S'il sait modifier son timbre au gré des rôles qui lui sont proposés, pas étonnant qu'il soit illisible à una table de poker. Passioné de cartes depuis le plus jeune âge et fondateur du P-Pizz-Pok (pétanque poker et pizza), qu'il organise chez lui chaque été en présence de nombreux amis, Benoit du Pac était dimanche soir l'invité du RMC Poker Show. Il s'est confié sur son métier et son amour du jeu.