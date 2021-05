Benoit Lam, du poker à l'entrepreneuriat

Benoit Lam, entrepreneur à succès dans le monde de l'immobilier de luxe, est également un redoutable joueur de cashgame hautes limites. Invité dimanche soir du RMC Poker Show, le résident new-yorkais, stackeur de nombreux joueurs français, s'est confié sur les liens entre le monde de l'entreprise et son jeu favori.

Gueule d'ange mais diable au corps. Ne vous fiez pas à son sourire angélique et son calme olympien, Benoit Lam est un redoutable homme d'affaires. Passioné de poker depuis plus de 15 ans, celui qui réside désormais à New-York avec sa femme et ses 4 filles n'en a pourtant pas fait son métier. Son diplome d'école de commerce en poche, Benoit investit 2.500€ avec un ami et se lance dans la location d'appartements de luxe. Quelques années plus tard, le voici à la tête d'un immense patrimoine immobilier.

Le poker comme atout au travail

Et comme le succès appelle le succès, celui qui s'est déjà assis aux tables les plus prestigieuses de Macao se prend de passion pour le stacking, et ce avec un belle réussite. Tournois, cashgame, peu importe. Là ou les bons poulains évoluent, Benoit Lam se trouve. Lui qui n'a pas toujours le temps pour jouer vit son rêve par procuration en misant sur des joueurs compétitifs qu'il apprécie. Mais bien plus qu'une simple collaboration financière, l'entrepreneur français y voit un atout de développement personnel. Invité dimanche soir du show de Daniel Riolo et Moundir, il s'est confié sur ces liens entre entreprise, poker et stacking.