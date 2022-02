Call ou fold river avec brelan ?

Découvrez le dernier épisode de "Dans la tête d'un fish".

Comme chaque dimanche, la rubrique "Dans la tête d'un fish" entre Moundir et Daniel Riolo rythme l'émission du RMC Poker Show. Alors, sous les oreilles attentives de Matthieu "Lapoooonte", arbitre du soir, les deux compères ont-ils fait les bons choix ? La réponse en vidéo avec une main de tournoi joué lors du Mian Event du PCA au Bahamas.

Quelle genre de mains pour notre adversaire ?

A 23 joueurs restants sur le tournoi principal et à quelques marches des 800.000$ promis au vainqueur, nous sommes assis devant un tapis de 720.000 jetons aux blindes 12.000 / 24.000 et ouvrons A10 dépareillés (A de pique, 10 de coeur) au bouton après une relance UTG à 52.000. Sur un board K (p) Q (p) 10 (p) 10 (ca) 2 (ca) et après un 3 barrel à tapis de notre adversaire, la décision river s'annonce compliquée avec brelan. A vos réflexions !