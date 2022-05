Cashgame : Incroyable call pour 2M€ avec une paire de 4

Hier soir dans le RMC Poker Show, Moundir, en direct de Dakar pour les WSOP, est revenu sur une main de cashgame ahurissante dont il a été témoin dans la capitale sénégalaise.

Chaque dimanche, c'est désormais une habitude, Moundir revient sur l'une des mains les plus folles qu'il ait joué ou vu à une table de tournoi ou de cashgame. Et comme n'importe quelle sucrerie, celle ci régale. Délocalisé à Dakar lors du dernier RMC Poker Show à l'occasion des World Series of Poker Circuit organisés dans la capitale sénégalaise, notre aventurier préféré a été le spectateur assidu d'une partie de cashgame dont les enjeux dépassent largement la raison.

Du grand n'importe quoi à 2.000.000€

Moundir a donc décidé de raconter une main "inexplicable" qui s'est déroulé sous ses yeux. Une simple histoire de paire de 44 contre une paire de 2 pour un pot dépassant les 2 millions d'euros. La suite se passe de commentaires.