Champion du monde de pizza et fan de poker !

Sacré champion du monde de pizza napolitaine à Las Vegas le 30 mars dernier, Yoann Mormile, également grand fan de poker, était dimanche soir l'invité du RMC Poker Show.

Gueule d'ange mais diable au corps... Ne vous fiez pas à son sourire ni à sa voix douce, ses gros bras et son "bidon" réconfortant font de lui l'un des plus gros compétiteurs que ce soit aux tables de poker et surtout derrière les fourneaux. Le 30 mars dernier à Las Vegas (ne croyez pas au hasard), Yoann Mormile a été sacré champion du monde de pizza napolitaine. Déjà élu roi de l'hexagone quelques mois avant, la folle histoire du franco-italien a débuté à Bourg-en-Bresse. C'est dans l'Ain que son entreprise "Pulcinella" (un secret de polichinelle) a vu le jour et a prospéré au fil des années.

De Naples à Las Vegas en passant par Bourg-en Bresse

Si les affaires étaient au beau fixe depuis quelques années avec 3 restaurants et un camion, ce titre planétaire a propulsé le patron joueur dans une autre dimension. Formé à Naples, il est aujourd'hui convoité par de nombreuses firmes internationnales et les demandes de partenariat pleuvent. Invité dimanche soir du RMC Poker Show, celui qui manie aussi bien la pâte que les cartes est revenu sur son impensable ascension. De sa formation italienne à son sacre aux Etats-Unis, découvrez le récit d'une incroyable sucess story.